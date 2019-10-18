التشيك: النظام التركي يرتكب جرائم حرب في سوريا

صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بأن النظام التركي يرتكب جرائم حرب ويدعم التنظيمات الإرهابية في الأراضى السورية.



وطالب زيمان، خلال حواره مع قناة باراندوف، بضرورة رفض قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي على أقل تقدير على خلفية عدوانها على الأراضي السورية.



وفى السياق، أكد وزير الخارجية التشيكي الأسبق يان كافان، أن العدوان التركي على الأراضي السورية خرق فظ للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.



ودعا كافان في تصريح إلى عزل تركيا بشكل كامل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام أردوغان، وفرض عقوبات اقتصادية دولية أيضا، وعدم الاكتفاء بفرض حظر على صادرات السلاح إلى تركيا.



كما دعا رئيس الكتلة النيابية لحزب الحرية والديمقراطية المباشرة راديم فيالا إلى طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي الناتو، ووقف المحادثات الخاصة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية عدوانها على الأراضي السورية.