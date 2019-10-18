مستشار القادة: خريجو طب القوات المسلحة قادرون على دعم المنظومة العلاجية

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن كلية طب قوات المسلحة، منارة للعلم الطبي وتسهم في تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، منوهًا بأن الخريجين قادرين على دعم المنظومة العلاجية، وتقديم خدمة طبية مميزة ليست مقتصرة على العسكريين فقط، وإنما للمدنيين أيضًا.



وأضاف "الشهاوى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل تخرج الدفعة الاولى لكلية طب القوات المسلحة، تضمنت أن المجاملة فساد، وأن الأحلام لا تتحقق إلا بالعمل، مشيرًا إلى أنه منذ 6 سنوات كان مشروع الطب العسكرى فكرة تم تنفيذها ومتابعتها والاشراف عليها.



وتابع أن العملية التعليمية بكلية طب القوات المسلحة تنفذ وفقًا لأرقى المعايير العالمية، لأن الاختبارات أجريت تحت إشراف أكبر كليات الطب في العالم، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات مميكنة في كليه الطب العسكري.