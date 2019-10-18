إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 50 في طريق "القصير- مرسى علم".



وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بطريق "القصيرـ مرسى علم".



وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث وقوة أمنية لمعاينة الموقع، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي، فتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ إخطار النيابة المختصة.



من جانبه أكد مصدر طبي خاص لـ"الدستور" أن المصابين حالتهم مستقرة، ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، وجارِ إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج بالمستشفى.