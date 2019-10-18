فتح الطريق البحري المغلق في لبنان بسبب المظاهرات

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن الجيش اللبناني أعاد فتح الطريق البحرية في صيدا، صباح اليوم، التي كان قد أقفلها شباب محتجون بالإطارات المشتعلة.



كما انتقلت الاحتجاجات والمظاهرات من ساحة رياض الصلح بإتجاه شوارع وسط بيروت، مع إطلاق هتافات تدعو إلى إسقاط النظام، ومروا أمام بيت الوسط، دون التجمع أمام مدخله.



وكان المحتجون أقفلوا طريق مطار بيروت في وقت سابق من اليوم بالإطارات المشتعلة؛ وذلك استمرارًا للاحتجاجات التي انطلقت أمس الخميس، في مختلف المناطق اللبنانية؛ تنديدًا بالأوضاع المعيشية والضرائب، والتي فرضتها الحكومة.