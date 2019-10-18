ضبط 4800 علبة تونة مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدى القمري، مدير الأمن حملة تموينية، بالتنسيق على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والقضاء على الغش التجاري، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وفحص شكاوي المواطنين، ومنع استغلالهم والحفاظ على صحتهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 165 كرتونة من البسكويت والشيكولاتة، بإجمالي 23750 مجهولة المصدر، في أحد المخازن للسلع الغذائية ببندر دمنهور.



إضافة إلى ذلك، ضبط الحملة 100 كرتونة تونة بإجمالي 4800 علبة تونة مجهولة المصدر في مدينة دمنهور، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.