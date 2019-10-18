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الحريري يوجه رسالة للشعب اللبناني اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
مروة عنبر
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أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، نقلا عن مصدر حكومي، بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء.

كما أفاد المصدر، بأن الحريري سوف يوجه رسالة للمواطنين اللبنانيين لاحقًا.

وشهد لبنان موجة من الإحتجاجات اعتراضًا على سياسات الحكومة والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".

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