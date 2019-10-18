تحرير 30 محضر تمويني في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالاشتراك مع الأجهزة المحلية في القليوبية، حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية والمصانع في كافة مدن المحافظة؛ لمراقبة مدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة؛ حفاظًا على صحة المواطنين



أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر تمويني، عدم حمل شهادة صحية، وغلق مخابز ونقص الأوزان، وزيادة أسعار وسلع منتهية الصلاحية.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة في كافة مدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 مخبز بتهمة نقص الأوزان، 8 مخابز مغلقة، وبيع 10 محال للسلع غذائية تبيع بأسعار زائدة، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضرين إدارة مصانع بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.