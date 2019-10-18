الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطريق إلى نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشارع الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس؛ لتأمين ماراثون للمستوطنين.



وكان جيش الاحتلال، قد أعلن أمس، أن الإغلاق سيستمر منذ الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرًا؛ وذلك لتنظيم ماراثون للمستوطنين، من مفترق قرية "ترمسعيا" قرب رام الله إلى مفترق قرية "زعترة" قرب نابلس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل مدينة "سلفيت" الرئيسي الشمالي، ومنعت الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية.



في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حفل زفاف في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المتواجدين في المكان.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تعمدت إرهاب المشاركين في الحفل، وسط حدوث مناوشات مع الأهالي، تخللها اعتداء قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين في المكان بالضرب.



وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت خلالها 4 مواطنين بأنحاء متفرقة من الضفة، كما اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.