مستثمرون بالخارج يعلنون استثمارهم في مدينة العلمين

تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشzون المصريين بالخارج، عدة مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".



وفي أولى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وعقب الزيارة، أبدى عدد من المستثمرين بالخارج استعدادهم للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، وهم شريف بغدادي وحمدي عثمان، حيث أكد بغدادي المقيم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، سعادته بحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مشيرًا إلى أنه مؤتمر ناجح ويدعوا للفخر، كما أنه اطلع خلال جولة مدينة العلمين الجديدة على المشروعات.



وأعرب حمدي عثمان، مصري مقيم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بمشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، كما أنه شيء يدعو للفخر تلك المشروعات الجديدة، والتي اطلع عليها في مدينة العلمين، لافتًا إلى أنه سيشارك السيد شريف بغدادي ليكونوا أول من يوقع على عقود وحدات في المشروع التجاري في مدينة العلمين الجديدة، مقدمًا الشكر للوزارة على إتاحة تلك الفرصة.



‏‎وقامت الوزيرة والوفد المشارك، بجولة في مشروع الأبراج المطلة على ساحل البحر المتوسط، ومشروع المدينة الترفيهية المكون من 42 منشأة، إضافة لجولة في الممشى السياحي، المطل على ساحل البحر ومارينا اليخوت.



وأشاد أعضاء الوفد من المستثمرين بالمشروعات التنموية المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنها خلال فترة وجيزة ستصبح مدينة عالمية على أرض مصر تضاهي في جمالها ورونقها وتطورها أكبر المدن الحديثة على مستوى العالم.