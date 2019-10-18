حصيلة العدوان التركي على سوريا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد حصيلة العدوان التركي على سوريا، وذلك عقب إعلان تركيا وقف العدوان على سوريا، عقب مرور أسبوع على هذا العدوان، ونرصد لكم الحصيلة كالآتي:



-400 ألف شخص في الحسكة ومحيطها يواجهون خطر نقص المياه.



-32 منظمة دولية غير حكومية تعلق أنشطتها وتسحب موظفيها نتيجة تردي الأوضاع.



-هروب عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من سجون قوات سوريا الديمقراطية.



يذكر أن القصف التركي تجاه البلدات السورية، أدى إلى نزوح الكثير من أهالي المناطق التي تتعرض للقصف، إضافة إلى وصول الجيش التركي إلى طريق الحسكة حلب الدولي، حيث وصلت أكثر من 20 دبابة ومصفحة تركية تتمركز في محطة المبروكة على الطريق الدولي.



وكانت القوات التركية، الأسبوع الماضي، قد بدأت العملية العسكرية فى شمال سوريا بشن المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.