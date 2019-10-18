مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في بورسعيد

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث بشارع محمد علي والنهضة بدائرة حي الشرق ببورسعيد، تم نقل الجثة إلى مشرحة السلام.



تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا يفيد مصرع صالح محمد صالح، 7 سنوات، جثة هامدة متأثرًا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وتم نقل الجثة عن طريق الأهالي إلى مستشفى السلام بورسعيد.



وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام، وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ومباشرة التحقيق.