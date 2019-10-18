فى ذكرى ميلاده.. محطات من حياة المخرج أحمد بدرخان

يحل اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج الكبير أحمد بدرخان، ويرصد "الدستور" عنه أبرز المعلومات في سياق السطور التالية:-



هو أحمد علي شاكر بدر خان، ولد في 18 أكتوبر عام 1909 في حي القلعة أحد أحياء القاهرة الشعبية، تحديدًا في منزل الأسرة الكبير رقم 18 شارع قره غول، وكان جده خورشيد طاهر باشا أحد القيادات العسكرية الأرناؤوط التركية للجيش العثماني في مصر، وذلك إبّان حكم أبيه طاهر باشا الذي تولّي حكم مصر، واليًا عليها في بداية القرن التاسع عشر.



وحصل أحمد بدرخان، على الشهادتين الابتدائية والثانوية من "مدرسة الفرير"، وبدأ تعلقه بالسينما وهو في الثانية عشرة من عمره، حيث كان يتردد كثيرًا على دار سينما "الكوزمو" بشارع عماد الدين.



وكان أحد أفلام شارلي شابلن الصامتة أول ما شاهده بدرخان من أفلام، فأعجب به كثيرًا وأحب التمثيل من خلاله وبالتالي صمم على أن يظهر على الشاشة. وكانت صداقته بزميل الدراسة "جمال مذكور" والذي يشاركه نفس الهواية سبيلًا لإشباع هواية التمثيل لديه فكانا يترددان على "مسرح رمسيس" باستمرار لمشاهدة المسرحيات وحضور بروفاتها.



وفي عام 1930م التحق أحمد بدرخان بمعهد التمثيل الذي أنشأه زكي طليمات إلاّ أنه لم يستمر بالدراسة فيه نظرًا لإغلاقه، وبعد حصوله على شهادة الكفاءة الفرنسية التحق بدرخان بالجامعة الأمريكية وشارك في نشاط فريق التمثيل والذي كان الفنان الكبير جورج أبيض تولى تدريبه.



كما أن "بدرخان" نفسه قد كوّن فريقًا للتمثيل أطلق عليه اسم فريق الطليعة وقام بتمثيل دور البطولة في مسرحية الأديب التي قدمها على مسرح رمسيس. بعدها التحق بدرخان بكلية الحقوق لدراسة القانون تلبية لرغبة والده وفي نفس الفترة بدأ في مراسلة معهد السينما في باريس حيث كانت تصله محاضرات ودراسات في السينما استطاع أن ينشر معظمها في مجلة الصباح والتي أسندت إليه فيما بعد تحرير قسم السينما الأسبوعي فيها وأوفد في أول بعثة سينمائية في باريس في العام 1931م وحصل على دبلوم في فن الإخراج.



تزوج أحمد بدرخان أكثر من مرة، كان متزوجًا من خارج الوسط الفني وله ابنتين ثم تزوج من أسمهان ثم من الممثلة روحية خالد، وكانت السيدة "سلوى علّام"، هي آخر زوجاته حيث تزوجها في العام 1944، والتي أنجبت له "علي"، والذي أصبح مخرجًا سينمائيًا معروفًا. وإضافة إلى علي بدرخان، أنجبت له بنتا سماها رقية.