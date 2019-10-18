حريق هائل يلتهم مصنع أخشاب فى السلام

نشب حريق هائل داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام فى القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وجار السيطرة عليه.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، مفادها وقوع حريق داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة وجار السيطرة عليه وإخماده.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.