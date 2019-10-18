ضبط 3 تجار مخدرات بـ 6 أكياس حشيش و140 لفافة هيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 3 عناصر إجرامية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام كل من أحمد م.م.ع 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الوراق، و"أشرف.م"، 42 سنة، عامل، مقيم شارع الوحدة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق البحث بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، ضبطهما حال ترددها على شارع الوحدة – دائرة القسم وبحوزتهما 6 فرش حشيش المخدر وزنت 1500 جرام، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي 610 ألف جنيه.



كما نجحت فرق المباحث، برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ضبط فتحى.ا"، 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية – دائرة القسم بمسكنه، وسبق اتهامه في قضية ضرب وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالي 250 جرامًا، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 5415 جنيهًا.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والهواتف المحمولة؛ لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع، تم تقنين الإجراءات حيالهم.