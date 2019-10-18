النيابة تفحص عينة من الحشيش ضُبط بحوزة عاطلين بإمبابة

أرسلت نيابة إمبابة عينة من 6 فرش حشيش ضبطت بحوزة عاطلين إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد نوعيتها ومكوناتها.



وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة أن المتهمين المضبوطين يزاولان نشاطا منذ فترة في ترويج المواد المخدرة على عدد من المدمنين والمتعاطين ووردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بقيام "أحمد م.م.ع"، 32 سنة، عاطل، و"أشرف.م.ع.أ"، 42 سنة، عامل بالاتجار في المواد المخدرة.



بعد إخطار اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، وتنفيذ التوجيهات بالتأكد من المعلومات من خلال التحريات التي أثبتت صحة الواقعة تحركت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء ترددهما على شارع الوحدة.



وتمكنت قوات الأمن من تحريز 6 فرش حشيش وزنت 1500 جرام وهاتفين محمولين ومبلغ 610 جنيهات ضبطت بحوزة المتهمين.



قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها لهم قاضي المعارضات 15 يوما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.