حبس عصابة تستدرج الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقتهم بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بحبس عصابة استدرجت الشواذ من على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض سرقتهم بمدينة الشيخ زايد.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.



ونجحت فرق مباحث قسم شرطة ثان زايد، من ضبط كلا من "محمد.ج.ر.ع"، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، و"أمير.م.ح.ح"، 22 سنة، عاطل، و"فارس.ز.ر"، 30 سنة، عاطل، و"أحمد.م.ف"، ٣١ سنة، عاطل.



وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية الشاذة حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم عدد 3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء.