الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

حبس عصابة تستدرج الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقتهم بالشيخ زايد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:06 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
أمرت النيابة العامة بحبس عصابة استدرجت الشواذ من على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض سرقتهم بمدينة الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.

ونجحت فرق مباحث قسم شرطة ثان زايد، من ضبط كلا من "محمد.ج.ر.ع"، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، و"أمير.م.ح.ح"، 22 سنة، عاطل، و"فارس.ز.ر"، 30 سنة، عاطل، و"أحمد.م.ف"، ٣١ سنة، عاطل.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية الشاذة حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم عدد 3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

120 ألفًا لسيد معوض.. الرواتب الشهرية لجهاز المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "الأسد" على العدوان التركي ضد سوريا

منذ حوالي 20 ساعة

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية

انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

محمود خيرالله: ذات الضفائر الذهبية وراء حبي للقراءة والشعر

وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية بأسوان (صور)

"ليلة مقتل الحاوى".. رواية جديدة لعلاء عمر عن دار الهالة

صفحتنا ع الفيس بوك