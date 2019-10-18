خالد سليم: مسلسل "بلا دليل" مفاجأة للجمهور المصرى والعربى

أعرب النجم خالد سليم، في تصريحات صحفية، عن سعادته لعرض مسلسله التليفزيوني الجديد "بلا دليل" خلال الأيام القليلة المقبلة على قناة "cbc" بداية من يوم الإثنين المقبل.



فيما أشاد "سليم" بالمجهود الكبير المبذول تجاه المسلسل من جميع أفراد العمل سواء ممثلين أو الإخراج أو الإنتاج، مؤكدا أن هذا المسلسل قام جميع أفراده بجهد كبير للغاية حتى يظهر للنور بجودة مميزة للجمهور المصري والعربي.



وأكد "سليم"، في نهاية تصريحاته، أنه سعيد للغاية في بالعمل مع جميع الفنانين في هذا العمل، بجانب المخرجة الكبيرة منال الصيفي والمنتج تامر مرسي والكتابة إنجي علاء، مضيفا أن الجمهور سيتفاجأ بشكل المسلسل أثناء عرضه على شاشة التليفزيون.



الجدير بالذكر أن مسلسل بلا دليل، هو من بطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير أشرف ذكي ومحمد لطفي شاهين ومهما نصار وعمر الشناوي ونيقولا معوض وجمال عبدالناصر وديانا واحمد كراره ومحمد احمد ماهر وإنعام الجرتلي وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.