الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

التحقيقات: المتهم بهتك عرض طفل اعتدى سابقًا على أبناء جيرانه بمصر القديمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:48 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
طباعة
كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن أن تحريات المباحث حول المتهم بهتك عرض طفل يتيم في دائرة القسم، أثبتت صحة الواقعة وأن مرتكب الجريمة، عاطل، ويتعاطى المواد المخدرة، وسبق اتهامه في واقعتين "اعتداء جنسي" على الأطفال من جيرانه.

وأوضحت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الطفل في عقده الثاني، وتتولاه إحدى جمعيات رعاية الأيتام في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأنه يوم الواقعة، خرج لشراء بعض الأغراض، فاعترض طريقه المتهم واستدرجه معه إلى مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمأن لعدم مشاهدة أحد له، وأخرج سلاحًا أبيض وهدد المجني عليه به، واعتدى عليه أكثر من مرة.

وثاني يوم الواقعة، عندما وصل الطفل إلى المدرسة الخاصة بالجمعية الأهلية، روى لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشد ها لمكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضرًا رسميًا بالحادث وتم ضبط المتهم.

وأجرت النيابة عرض متهمين على الطفل الذي تعرف على المتهم، وقال إنه ضحك عليه بغرض المساعدة، وعندما انفرد به في مكان خلف الجمعية جرده من ملابسه واعتدى عليه مسببًا له ألما بدنيا، وهدده بألا يخبر أحد حتى لا يقتله.

وأمرت النيابة، في وقت سابق بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي، لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من إحدى المدرسات جمعية أهلية لرعاية الأيتام، يفيد بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب على يد شخص خارج الجمعية، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، وبناء على وصف الطفل للمتهم، أمكن الوصول إليه وضبطه، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا

منذ حوالي 8 ساعات

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

منذ حوالي 17 ساعة

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب واقعة محمد رمضان.. وزير الطيران يقبل استقالة رئيس شركة "سمارت"

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية

انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

محمود خيرالله: ذات الضفائر الذهبية وراء حبي للقراءة والشعر

وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية بأسوان (صور)

"ليلة مقتل الحاوى".. رواية جديدة لعلاء عمر عن دار الهالة

صفحتنا ع الفيس بوك