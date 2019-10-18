دفن جثة مزارع لقى مصرعه مسمومًا بمبيد في مزرعة زيتون بالصف

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مزارع لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بحالة تسمم بمنطقة الصف.



قسم شرطة الصف بلاغًا من مستشفى الصف المركزي بوصول حالات تسمم بمبيد حشري وهم كلًا من: محمود ٥٦ سنة مزارع "متوفي"، وحسين ٦٣ سنة مزارع، ومحمد ٥٤ سنة مزارع، مصابين،

وجميعهم مزارعون بقرية الودي الصف ومقيمين أطفيح.



وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.



وتبين من التحريات أنهم كانوا يعملون بمزرعة زيتون ويقومون برش مبيد حشري وعقب انتهائهم تناولوا العشاء بذات مكان عملهم ودون تغيير ملابسهم أو غسل اليدين.



وفي وقت لاحق انتابتهم حالة إعياء وقيء شديد نتج عنه وفاة الأول، وإصابة الاثنين، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.