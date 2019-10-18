الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر فى الغردقة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:04 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
طباعة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3000 قرص مخدر "التامول" بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتمكن النقيب محمد راشد معاون مباحث القسم، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر " تامول"، و5 جرامًا من مخدر الآيس، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم، اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"الدستور" تكشف الإخواني المسئول عن مونتاج ونشر فيديوهات "المقاول الأجير"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا

منذ حوالي 16 ساعة

120 ألفًا لسيد معوض.. الرواتب الشهرية لجهاز المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

فشل جديد لقنوات ولجان «الإرهابية»: المشاهدات على «يوتيوب» بالعشرات

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية

انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

محمود خيرالله: ذات الضفائر الذهبية وراء حبي للقراءة والشعر

وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية بأسوان (صور)

"ليلة مقتل الحاوى".. رواية جديدة لعلاء عمر عن دار الهالة

صفحتنا ع الفيس بوك