ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر فى الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3000 قرص مخدر "التامول" بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتمكن النقيب محمد راشد معاون مباحث القسم، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر " تامول"، و5 جرامًا من مخدر الآيس، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي و3 هواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم، اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.