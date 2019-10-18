وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات الانترنت في مصر في حاجة إلى تحسن، وعليه تم استثمار مبلغ مليار و600 دولار لزيادة الخدمة المقدمة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة خدمة الانترنت، فتم زيادة سعة البوابات الرقمية، وهى المسئولة عن استقبال المعلومة من الخارج، بحوالي 20 مليون دولار، لزيادة سرعة دخول البيانات إلى مصر دون انتظار وتأخير، مؤكدًا تضاعف السرعات 3 مرات خلال 14 شهر.



وتابع: "كما قامت الوزارة برفع كفاءة الشبكة الرئيسية وهى السنترال، بتكلفة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى العمل على توصيل كابلات ألياف ضوئية إلى المنازل لزيادة السرعة بها، موضحًا أنه تم توصيل كابلات بتكلفة 200 ألف جنيه خلال 13 شهرا.



وأشار إلى أنه على المواطن رفع كفاءة وحدة الاستقبال "الراوتر المنزلي" من خلال شركات الاتصال باشتراك شهري 5 جنيهات فقط، ذلك لأن الجهاز القديم لا يتحمل السرعات الجديدة، منوهًا إلى رفع حوالي 4 ملايين وحدة استقبال بتكلفة 90 مليون دولار.