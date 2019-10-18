التحريات تكشف هوية المتهم بسرقة مدرسة فى العجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مدرسة بالعجوزة حيث تبين أن فرد أمن وراء ارتكاب الواقعة.



وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من مدير المدرسة بتعرض المدرسة للسرقة واختفاء 3 أجهزة كمبيوتر و3 شاشات، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص وجود أثار عنف بمنافذ المدرسة حيث تبين كسر الأبواب.



وأسفرت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة فرد الأمن، تمكنت القوات من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت التحقيقات.