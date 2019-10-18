"حماة الوطن" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالإسكندرية

نظم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، بأحد الفنادق بشرق المحافظة، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، والدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب وبطل ملحمة "كبريت".



كما حضر الفعاليات الدكتور محمد زميل الأخطابي، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، وجاو لي يينج قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والسفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، والدكتور محمد فضل أمين دائرة كرموز بالحزب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة من بينهم النائب محمد عطا سليم، والنائبة إلهام المنشاوى، والنائب أبو العباس فرحات التركي، وبحضور عدد كبير من أعضاء الحزب والشخصيات العامة.



بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تهنئة المشاركين بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيد، وعرض فيلم تسجيلي يستعرض ملحمة مصر خلال الحرب وتضحيات رجال القوات المسلحة من أجل تحرير أرض الوطن واستردادها من العدو الصهيوني ورفع علم مصر على أرض سيناء.



خلال الاحتفالية تم تكريم عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر وأبطال معركة كبريت وإيلات، واختتمت الاحتفالية بتقديم عدد من الفقرات الفنية من أغان متنوعة ووطنية بقيادة المايسترو شريف عزت.



وتحدث رئيس الحزب، خلال الاحتفالية، عن جزء من تاريخ الصاعقة المصرية وبعض المواقف المحفورة في ذاكرته، بدءًا من إنشاء أول فرقة صاعقة بسيناء، في عام 1955، وصولًا إلى تدمير معسكر الدبابات البريطانية في بورسعيد عام 1956، وانتهاء بمحاولة الصاعقة مهاجمة المطارات الإسرائيلية، فور اندلاع حرب 1967، موجها التحية لأهالي بورسعيد، قائلًا: "كان لا يوجد منزل في بورسعيد خاليًا من فرد من أفراد الصاعقة أو الذخيرة أو غيره"، لافتًا إلى أنه بعد نجاح الصاعقة في بورسعيد، وإثبات كفاءتها القتالية، تقرر إنشاء وحدات الصاعقة في فبراير١٩٥٧، مختتمًا حديثه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل من شارك واستشهد وأصيب في حرب أكتوبر.



وقال الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب، إن هذه الاحتفالية إحياء لذكرى انتصار أكتوبر المجيد لبث روح العزيمة والفخر داخل الأجيال وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، لافتًا إلى أن انتصار أكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في تاريخ مصر.



وأكد الدكتور محمد زميل الأخطابي الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن الاحتفالية تأتي وفاء وعرفانا وتقديرا لدور أبطال أكتوبر في خدمة الوطن والدفاع عنه، وتخليدًا لذكرى انتصارات العزة من أجل السلام والتنمية واسترداد الأرض، كما تهدف إلى توصيل رسالة مباشرة للنشء بما قامت به القوات المسلحة العظيمة من بطولات وتضحيات فداء للوطن.