وزير الاتصالات: التحول الرقمى فى مصر يستغرق من 30 إلى 36 شهرًا لتنفيذه





قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع التحول الرقمي في مصر سوف يستغرق حوالي من 30 إلى 36 شهرًا، بتكلفة تبلغ 6 مليارات جنيه، لتوصيل أكثر من 32 ألف مبنى حكومي بعضها البعض.وأضاف وزير الاتصالات خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامج مساء dmc أن مدينة بورسعيد تحولت إلى مدينة تقدم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، وكان أول إجراء تم اتخاذه توصيل كل الهيئات الحكومية مقدمة الخدمة من خلال شبكة كوابل ألياف ضوئية.وتابع أن الهدف من ذلك هو توصيل المباني ببعضها البعض بنظام نقطة إلى نقطة دون اللجوء إلى شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الكوابل تكون مدفونة تحت الأرض".وأوضح أن التعميم على باقي المحافظات يستغرق ما بين 30 إلى 36 شهرا، ويتكلف 6 مليارات جنيه، لتوصيل الكابلات في 32 ألف مبنى، ونقدم 170 خدمة حكومية فى كافة نواحى الجمهورية.