شاهد.. صورة لـ"فاندام" وهو صغير

نشر النجم العالمي فاندام، صورة له وهو صغير؛ احتفالاً بعيد ميلاد الذي يوافق اليوم الجمعة 18 أكتوبر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ونشر "فاندام"، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو صغير وكتب عليها: "18 أكتوبر 1960".



يذكر أن النجم العالمي فاندام، كان قد تواجد في السعودية خلال الأيام الماضية؛ للمشاركة في موسم الرياض 2019.