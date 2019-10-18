تنفيذ 1235 حكمًا قضائيًا فى حملة بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط 1235 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط 1235 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف وغرامات



تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.