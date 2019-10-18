ضبط 1811 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملات تموينية بالتعاون بين الرقابة التموينية، وإدارة التجارة الداخلية وإدارتي التموين بطامية وسنورس، ضبطت خلالها 20 ألف قطعة كيك منتهي الصلاحية، و1811 أسطوانة بوتاجاز، ومصنع شيكولاتة بدون ترخيص.



كانت الرقابة التموينية، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود عبد التواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع إدارة التجارة الداخلية وإدارتي التموين بطامية، وسنورس، ضبطت هذه الكميات.



وضبطت الحملات، 20 ألف قطعة كيك منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق بمركز سنورس، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 25592 جنح سنورس لسنة 2019م، و1811 أسطوانة بوتاجاز منزلي قبل تهريبه للسوق السوداء، وتحرر محضرين بأرقام 1291، و1292 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



كما ضبطت حملة أخرى، برئاسة المهندس صديق ماضي، مدير التموين بمركز سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة التموينية، مخزن حلوى وشيكولاتة بقرية ابهيت الحجر بمركز سنورس بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.