ضبط 29630 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر فى دمنهور

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة بندر دمنهور، ضبط أكبر كمية من المواد الغذائية 29630 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



كما أسفرت عن تحرير 5 محاضر، وهم:

1- تم ضبط 165 كرتونة من البسكويت والشيكولاتة تقدر بنحو 23750 مجهولة المصدر بأحد المخازن للسلع الغذائية.

2- تم ضبط 100 كرتونة تونة تقدر بـ4800 علبة تونة مجهولة المصدر بأنواع غريبة.

3- تم ضبط 90 كرتونة صلصة تقدر بحوالي 1080 عبوة صلصلة مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد مخازن السلع الغذائية.

4- تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية بأحد مكاتب الأدوية البيطرية.

5- تم ضبط كميات كبيرة من البويات المنتهية الصلاحية بعدد 145 عبوة بأحد محلات البويات.



كانت قد صدرت تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل المديرية، وتم قيد المحاضر بقسم شرطة بندر دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.