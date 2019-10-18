السفير المصرى يلتقى وزير الموارد المائية الكونغولى الجديد

إلتقى السفير حمدى شعبان سفير مصر لدى الكونغو، أمس، وزير الموارد المائية والكهرباء الكونغولي "أوستاشي موهانزى موبيمبى"، حيث قدم له التهنئة على توليه مهام منصبه في الحكومة الكونغولية الجديدة معربًا عن تمنياته له بالتوفيق، كما نقل إليه تهنئة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدعوة الموجهة منه لزيارة مصر لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.



كما عبر السفير المصري خلال اللقاء عن الأهمية التي توليها مصر للتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية وتطلعنا لإقامة شراكة حقيقية بين البلدين في هذا المجال من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية العريضة في مجال الطاقة من ناحية والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الكونغو الديمقراطية في هذا المجال من ناحية أخرى، والتي تؤهلها لكي تكون مركزًا لتوليد الكهرباء في القارة الأفريقية.



كما أشار إلى حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم الممكنة للكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، وخاصةً في قطاع الطاقة الحيوي لمسيرة التنمية في الكونغو الديمقراطية.



وبحث السفير مع الوزير الكونغولي فرص التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال الطاقة، سواء على الصعيد الحكومي أو بمشاركة القطاع الخاص في ظل ما توفره خطط التنمية في الكونغو الديمقراطية من فرص إستثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب في مشروعات البنية التحتية بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.



بدوره أبدى الوزير الكونغولي اعتزازه وتقديره للدعم المصرى لبلاده في مختلف المجالات وخاصةً في مجال الطاقة، بما في ذلك مشاركة الكوادر الكونغولية في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، معربًا عن تطلعه إلى الإلتقاء بنظيره المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في أقرب فرصة ممكنة في القاهرة أو في كينشاسا؛ لمواصلة بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تعزيزه.