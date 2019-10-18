بالصور.. وفد طبى مصرى يزور تشاد

رافق القائم بأعمال سفارة مصر في تشاد، وزير الصحة التشادي محمود يوسف خيال في جولة ميدانية في المستشفى المركزي بالعاصمة ندجامينا؛ لمتابعة عمل الوفد الطبي المصري الذي يزور تشاد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من مرض الكبد الوبائي.



وشملت الجولة التفقدية العيادات الخارجية ومعمل التحاليل الفيروسية والصيدليات التابعة للوفد المصري والذي عرض للوزير التشادي أنواع الرعاية التي يتم تقديمها للمواطنين التشاديين، بالإضافة إلى العلاج المجاني للمصابين.



وحرص الوزير التشادي على تفقُد أقسام الرعاية الطبية وتقديم الشكر لمصر على الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الصحة في بلاده.



تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الطبي تمتد خلال شهر أكتوبر بهدف الكشف على عشرة الآف حالة من مصابي فيروس الكبد الوبائي وتقديم العلاج لهم فى إطار مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.