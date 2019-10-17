بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية

أنهت السلطات الألمانية حفلا لعزف موسيقى الراب في مدينة لودفيجسبورج بولاية بادن - فيرتمبيرج مساء اليوم الخميس قبل نهايته المقررة.



وقالت الشرطة على موقع تويتر، إن رواد الحفل الذي بيعت جميع تذاكره وأقيم في ساحة "إم إتش بي" للموسيقى غادروه بصورة منظمة.



وتقوم السلطات حاليا بتفتيش مكان الحفل، ولكنها أوضحت أن من غير المتوقع أن يكون "التهديد جديا" نظرا لكون التهديد هاتفيا.



وأفادت الصفحة الرئيسية لمكان إقامة الحفل أن مغني راب يدعى "ميرو" من مدينة ريسلسهايم في ولاية هيسن، كان يحيي الحفل.