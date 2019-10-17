حسام حسن يشيد بأداء سموحة أمام بيراميدز في الدورى المصري

أبدى حسام حسن مدرب فريق سموحة، رضاه التام عن المستوى الذي ظهر عليه لاعبيه خلال مواجهة بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي في المرحلة الرابعة من منافسات الدورى المصري لكرة القدم.



وقال حسام حسن في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن فريقه كان قريبًا من الفوز على بيراميدز، ولكن التعادل نتيجة مرضية خاصة أنها جاءت أمام فريق كبير يمتلك لاعبين دوليين على مستوى عالي.



وأوضح حسن أنه يتمنى تواجد العدالة عن الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه كان يجب تأجيل مباراة فريقه مع بيراميدز، خاصة مع تواجد لاعبين من سموحة في المنتخب المصري الذي لعب يوم الاثنين الماضي لقاء وديا أمام نظيره البوتسواني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.



ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد خمس نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.