مباحثات "مصرية - صينية" لزيادة مجالات التعاون المشترك

استقبل السفير الدكتور هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، اليوم الخميس، زهاي جيون، المبعوث الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية للشرق الأوسط، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.



وتطرقت المباحثات الثنائية إلى العديد من مجالات التعاون المشترك وفي مقدمتها تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث أشاد الطرفان بالتطورات التي تشهدها أوجه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين وبما يعكس الحرص والاهتمام على دفع كافة مجالات التعاون الثنائي وتفعيل الأطر التنفيذية للمشروعات ذات الأولوية بالنسبة للبرامج التنموية المصرية وفقا لرؤية 2030.



على الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى إزاء قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض المواقف المصرية إزاء القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا في ظل العدوان التركي وتداعياته، وكذا الملف اليمني، وأمن الخليج، إضافةً إلى التطورات المتلاحقة في ليبيا، وقد عكست المناقشات توافقًا كبيرًا في الرؤى ووجهات نظر البلديّن تجاه القضايا محل البحث.