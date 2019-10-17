الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف هجوم تركيا في شمال سوريا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، اليوم الخميس، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يرحب "بأي جهود" لوقف تصعيد الموقف في شمال سوريا وحماية المدنيين وذلك بعدما وافقت تركيا على وقف هجومها بالمنطقة.



وذكر المتحدث فرحان حق في بيان أن "الأمين العام يقر بأنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل لحل فعال للأزمة في سوريا".



ووافقت تركيا اليوم الخميس على وقف هجومها في سوريا خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن ووصفه زعماء أتراك بأنه نصر كامل.