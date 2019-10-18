وصول شحنة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان

وصلت، الخميس، شحنة من المساعدات المصرية إلى لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC المنبثقة عن اتفاق السلام المُنَشِط، حيث تمثلت شحنة المساعدات المصرية في ملابس عسكرية، ويأتي تقديمها في إطار دعم معسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية Cantonments والعمل على إعادة تأهيلها، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.



وشهد مراسم تسليم شحنة المساعدات السفير "مايان دوت" وكيل وزارة الخارجية الجنوب سودانية واللواء "ماجير دينج" ممثل قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان في لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC.



هذا وقد أكد القائم بأعمال السفارة المصرية في جنوب السودان خلال مراسم تسليم الشحنة، أن مصر لم ولن تتوقف عن دعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الهامة، مشيرًا إلى دعم القاهرة الكامل لتنفيذ اتفاق السلام المُنَشِط بكافة مساراته.



من جانبه، أعرب "مايان دوت" وكيل وزارة الخارجية فى جنوب السودان عن تقدير بلاده البالغ لكل ما تقدمه مصر من مساعدات وتبذله من جهود للمساعدة على تنفيذ اتفاق السلام المُنَشِط، مؤكدًا فى هذا السياق عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع السيد رئيس الجمهورية بشقيقه الرئيس الجنوب السوداني "سالفا كير ميارديت".