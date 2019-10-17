وزير الاتصالات اللبناني يعلن إلغاء الضرائب على "واتس آب"

أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير مساء اليوم الخميس إلغاء الضرائب على الـ"واتس أب"، بعد المظاهرات التي عمت مختلف المناطق اللبنانية.



وقال الوزير شقير في تصريح له على قناة "الجديد" المحلية أن "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب منه إيقاف موضوع الرسم على "واتس اب".



وكان مئات المواطنين قد نفذوا مساء اليوم الخميس في العاصمة بيروت وفي الضاحية الجنوبية، وفي عدد من المناطق شرق لبنان وشماله احتجاجات على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب.



وازدادت أعداد المتظاهرين مع تقدم ساعات المساء في مختلف المناطق اللبنانية، وقاموا بقطع العديد من الطرقات شرق لبنان وشماله وجنوبه، وفي مناطق في جبل لبنان وفي العاصمة بيروت وضاحيتها.



ولم يترك المتظاهرون الساحات بعد قرار وزير الاتصالات بل قرروا البقاء في أماكنهم،احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضد الضرائب التي اقرتها الحكومة، وطالبوا باسقاط"حكومة الضرائب".



ورددوا هتافات تنادي باسقاط الحكومة وانتقدوا القوى السياسية.



وكان مئات المتظاهرين قد نفذوا مسيرة احتجاجية في بيروت مساء اليوم الخميس إثر إعلان وزير الاعلام جمال الجراح أن الحكومة قررت زيادة ضريبة 20سنتا، على تطبيق واتس آب.



وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن الضرائب، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، ودعوا السكان للانضمام إليهم، وساروا في عدد من شوارع العاصمة بمواكبة من القوى الأمنية. كما طالبوا باستقالة الوزراء.



وأثناء التظاهرة قام مرافقو وزبر التربية أكرم شهيب، حسبما أعلن المتظاهرون، بإطلاق النار في الهواء.



وفي منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية تجمع عدد من المتظاهرين وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضًا لفرض المزيد من الضرائب، وخاصةً ضريبة واتس آب.



وفي طرابلس شمال لبنان اعتصم عشرات من الشبان، احتجاجًا على الواقع المعيشي ورفضًا للضرائب، وقاموا بقطع الاوتستراد في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.



وفي مناطق رياق دير زنون وبر الياس، شرق لبنان، قطع المحتجون على الأوضاع الاقتصادية، عددا من الطرقات.



وكان وزير الإعلام قد أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم أن قرارًا اتخذ مجلس في الوزراء بزيادة 20سنتا، على استخدام واتس آب في كل يوم، معلنًا أن ذلك كان اقتراح وزير الاتصالات.