كوكاكولا الراعي الرسمي لمنتدى شباب العالم 2019 (فيديو)

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف شهر ديسمبر المقبل، انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم انعقاده في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ، وأن شركة كوكاكولا ستكون الراعي الرسمي للمنتدى.

ويعد المنتدى منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، كما يعتبر منصة للشباب لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم وتشكل المستقبل.

ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، مع التركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغيير المناخ والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت مصادر بإدارة منتدى شباب العالم أنه سيناقش قضية الأمن الغذائي، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، في إطار ما اشتملت عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت المصادر أنه يوجد محور خاص بالبعد البيئي في جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم في السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ، نظرا لما يمكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما في ظل الظواهر المناخية الخطيرة مثل الاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

ولفتت إلى أن المنتدى سيناقش الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ودور المرأة في المجتمع في عصر التكنولوجيا الرقمية وتحديات الإبداع والفن والسينما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.