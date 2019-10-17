ملخص مباريات الدوري المصري اليوم 17 _10 _ 2019

شهد اليوم الخميس، أربع مباريات ضمن الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى بين كلا من الجونة وأف سى مصر، والمصرى البورسعيدى، ومصر المقاصة، والإنتاج الحربى وإنبى، وبيراميدز وسموحة.



وفاز فريق مصر للمقاصة على نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه صلاح أمين من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.



وشهدت مباراة اف سي مصر والجونة تعادلا سلبيا فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدوري كما يرتفع رصيد اف سي للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.



وتعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبيًا في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجددًا في منافسته علي بطولة الدوري.