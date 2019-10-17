أمريكا تمدد إعفاء للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها مددت إعفاء من العقوبات بما يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوما.

وأفادت وزارة الخارجية في بيانها "الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية. نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة".

وبينما تحث الإدارة الأمريكية العراق على إيجاد موارد بديلة فإنها تمضي قدما في ما تسميه حملة لممارسة أقصى الضغط على إيران.

ويقول العراق إنه سيجد صعوبة في توليد إمدادات كافية من الكهرباء ما لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لثلاث إلى أربع سنوات.

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب الشهر الماضي إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميجاوات ارتفاعا من 12 ألف إلى 15 ألف ميجاوات العام الماضي، لكنها ما زالت أقل من ذورة الطلب الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميجاوات ويرتفع كل عام.

وأضاف أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار لتطوير الشبكة التي عمرها 50 عاما وفقدت 25 بالمئة من قدراتها بسبب هجمات شنها تنظيم داعش.

