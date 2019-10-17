الرئاسة السورية: وقف إطلاق النار "غامض" وأردوغان "معتدي"

وصفت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، بثينة شعبان، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا بأنه"غامض" واعتبرت رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان "معتدي".



وأضافت المسؤولة السورية في تصريحات صحفية أن اتفاق أضنة يمكن أن يحل المشكلة على الحدود بين سوريا وتركيا، إذا كان أردوغان يريد الحل فعلا.



وقالت شعبان إن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن غامض، ومصطلح منطقة آمنة غير صحيح فهي ستكون منطقة محتلة.



وأكدت أن حليفنا الروسي هو حكم ضد العدوان التركي على سوريا، العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا.



ورفضت شعبان قبول حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا قائلة: "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا، معظم الأخوة الأكراد جزء عزيز من الشعب السوري".



كانت تركيا والولايات المتحدة، أعلنت مساء اليوم عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الأربعاء الماضي عن شن عملية باسم "نبع السلام" استهدف من خلالها، على حد قوله، الجماعات الأرهابية فى المنطقة.