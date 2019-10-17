فيديو جراف.. حظك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019

تعرف على حظك اليوم، من خلال توقعات برجك لخبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي"، اليوم الجمعة 18 أكتوبر



الحمل مشكلات على صعيدك المهني «خليك اسد»



الثور يوم هادئ في العمل «ربنا يستر»



الجوزاء حب جديد في الطريق إليك «خلي بالك من المدام»



السرطان اليوم مناسب للتنزه «روح الملاهي»



الاسد الاكتئاب يسيطر عليك «فكها شوية يا ببلاوي»



العذراء مشاريع ناجحة قد تطرأ على تفكيرك «هيلعب الزهر»



الميزان مشكلات قد تتسبب في توتر علاقتك العاطفية «سايس أمورك»



العقرب مشكلات تتعلق بالصحة «بلاش دليفري»



القوس صارح حبيبك بحبك له «اعقل يا مجنون»



الجدي علاقتك بشريك الحياة تحتاج إلى إعادة تأهيل «حط النقط ع الحروف»



الدلو علاقتك بزملاء العمل جيدة اليوم «العزومة جابت نتيجة»



الحوت ممارسة الرياضة أصبح أمر حتمي «كفاية أكل»