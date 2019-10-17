بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من أرباح إيجابية للشركات

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الخميس بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد سلسلة أرباح للشركات فاقت التوقعات وتطورات جيوسياسية مشجعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 23.90 نقطة، أو 0.09%، إلى 27025.88 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.26 نقطة، أو 0.28%، ليغلق عند 2997.95

نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 32.67 نقطة، أو 0.4%، إلى 8156.85 نقطة.