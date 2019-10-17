أمين البحوث الإسلامية يلتقي مستشار الشؤون الدينية بالإمارات

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد بمكتبه اليوم المستشار علي بن السيد عبدالرحمن آل هاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وحسن إدريس الحمادي، وسعيد محمد الكويتي من وزارة شؤون الرئاسة، لمناقشة العديد من القضايا المهمة.



من جانبه، رحب الأمين العام في بداية اللقاء بالوفد، وأكد أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على الإسهام بدور فعّال في إثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب يشارك بدور مهم في دعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.



كما عرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود الحالية التي يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثي الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف.



وعبر المستشار علي بن السيد عن تقدير الإمارات حكومة وشعبا لدور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف والذي يبذل كل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش المشترك بين الجميع ونشر السلام العالمي.