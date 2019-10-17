"كهرباء بورسعيد" تكشف سبب انقطاع التيار عن المحافظة

كشف المهندس محمد سعيد، رئيس قطاع شركة القناة للكهرباء في بورسعيد، اليوم الخميس، عن أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بالكامل يرجع إلى عطل فني مفاجئ حدث بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة.



وأكد رئيس قطاع الكهرباء، في تصريح لـ"الدستور"، أنه جاري إصلاح المحول، وأنه يتم تحميل الجهد على الخطوط الاحتياطية لتشغيل المحطة وعودة التيار الكهربائي خلال أقل ساعة.



وشهدت بورسعيد، مساء اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن المحافظة بالكامل، وساد الظلام أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، الأمر الذي تزامن مع انقطاع مياه الشرب.