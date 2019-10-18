غرفة الحبوب: 75% من أرز المزارعين فى الأسواق

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، إنه سيتم توريد الأرز خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، على أن يتم المناقصة أمام كل الشركات للدخول فيها، مشيرا إلى أن الأرز الجديد تم الانتهاء من حصاده، ونزول ٧٥٪ من المحصول في الأسواق المصرية، وباقي ٢٥٪ من الإنتاج لدى المزارعين ليتم استعمالها خلال العام ضمن المحصول الجديد.



وأوضح "شحاتة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأرز الذي تم استيراده من قبل لم يتم استهلاكه كاملا، حيث تم استيراد نحو ٦٠٠ ألف طن لصالح وزارة التموين والسوق، لافتا إلى أن جميع شركات المضارب منتظرة مناقصة وزارة التموين، ولدينا ٨٠٠ مضرب استعدت لاستقبال الإنتاج الجديد للمحصول وعمليات التوريد لهيئة السلع التموينية.