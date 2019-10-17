د. إلهام سيف الدولة حمدان تكتب: قوتنا الناعمة مغناطيس الجذب.. وحماية الأمن القومي

يبدو أنه لامفر من مجاراة لغة العصر ومستحدثاتها شئنا أم أبينا !

ففي كل صباحٍ جديد يخرج علينا أهل الفكر والسياسة والأدب؛ بمصطلحات تجعلنا نعيد النظر في مضامين ومسارات حياتنا، ليكون لنا شرف المحاولة في العلم بها وتفهم أغراضها .. ثم يأتي التطبيق الذي يتواءم ومتطلبات الحياة داخل المجتمع .



واليوم يظهرعلى سطح الأحداث السياسية والاجتماعية الموَّارة في جنبات العالم؛ مصطلح "القوة الناعمة" ! فهل هناك على الجانب الآخر ـ ككفتيْ الميزان ـ مصطلحٌ آخر يسمَّى بالقوة الخشنة ؟ وحتى لانقوم بالتشويش على فكر المتلقي المتابع باهتمام؛ دعونا نقوم بالتعرف إلى ماهي القوة الناعمة في الأساس، وسيكون التعريف بالجانب الآخر ـ بالتأكيد ـ سهل المنال والوصول إليه .



يقول علماء الاجتماع إن القوة الناعمة هي استطاعة النخبة والصفوة من رجالات الفكر والقادة الضالعين في معترك السياسة؛ وهي القادرة بعناصرها على الحصول على ماتريد الوصول إليه سياسيًا وفكريًا وعقائديًا؛ عن طريق الإقناع والجاذبية في عرض الأفكار دون ضغط أو إجبارالغير على اعتناقها أو عن طريق الإغراء بالأموال ـ كما يحدث في بعض الانتخابات ـ ، وهي مانسميه في العُرف الاجتماعي بسياسة تزويرالإرادة؛ وهي أشد وأعنف وأخطرمن تزوير الأصوات عن طريق الاقتراع بالصناديق، إذ يكون ـ ساعتها ـ الولاء للمال وليس للمبدأ والفكرة .



وتعتمد "القوة الناعمة" في الأغلب الأعم على قوة الجذب للمضامين الثقافية في المجتمع وسياساته العامة المعلنة فكرًا ويدعمها التطبيق الفعلي على أرض الواقع ، ففي حالة التوافق بين الفكرة والنظرية والتطبيق، يكون الانتصار للمصداقية في قوة الجذب أكثر فاعلية، ويتبعها التزام مؤكد من قبل المنضمين الجُدد في طابورالمؤيدين واتساع دائرتهم باكتساب عناصر فاعلة قوية .



وهذه القوى الناعمة ـ المفترض إخلاصها لصالح الوطن ـ عليها العبء الأكبر في اتساع "مغناطيس الجذب" للطاقات الخلاَّقة لقوى الشباب؛ عن طريق شن الحرب الثقافية العقلانية لتغيير المناهج التعليمية وتشذيبها من كل مايخالف المنطق والعرف في التراث الديني بالذات ـ وبخاصة نظريات عدم قبول الآخر سياسيًا وعقائديًا ـ وهي "اللعبة التاريخية" التي ينتهجها الغرب منذ طرد الاحتلال العسكري من الشرق الأوسط ، فكان الالتفاف عن طريق إثارة النعرات القبلية والطائفية والمذهبية بين الدول العربية والعالم الثالث بوجهٍ عام، وهي ماتسمَّى بالمؤامرة الكونية التي حيكت بليلٍ في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي على يد عتاولة الصهاينة ومؤسسي دويلة إسرائيل " موسي شاريت وبن جوريون"، وقام بدعمها في الثمانينيات الكونجرس الأمريكي، والهدف : تفتيت الخريطة العربية بالتقسيم العرقي والمذهبي !



فنحن الآن وأمام كل هذه التحديات الصريحة والمعلنة؛ هل سندفن رؤوسنا في رمال اللامبالاة والاندفاع وراء الصراعات المادية الحياتية، وهل سنتغافل عن تلك البنادق المحشوة برصاص الغدر للإيقاع بنا في شرك التقسيم والتشرذم؛ وأصابع إسرائيل لم تترك "الزناد" لحظة واحدة منذ ظهور كيانها كشوكة في ظهر العرب والشرق الأوسط بصفةٍ عامة ، لتحقيق حلم "هرتزل" بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات .



والسؤال الحائرالآن على ألسنتنا ـ نحن المهتمين بالشأن العام ـ ويبحث عن إجابة شافية : هل شبابنا بكل فئاته وشرائحه العُمرية يعلم بتلك المؤامرة وأبعادها ؟ بدلاً من الاستغراق في مهاترات التلاسن على صفحات التواصل الاجتماعي التي أتت بكل النتائج العكسية؛ فأصبحت صفحات " التباعد الاجتماعي" بما يتم عليها من صراعات لافكرية ولا تستند إلى الوثائق والمستجدات على الساحة الدولية، ولا يعلمون شيئًا عمن يتربصون خلف تلك الحوائط الزرقاء على أجهزة الكومبيوتر. بل يمتد السؤال إلى أعمق من هذا بكثير، فنتساءل : ماهو دور القوة الناعمة في جعله على علمٍ بايجاد حلول تخرجنا من عنق الزجاجة؛ فشبابنا سيتسلم الراية أن آجلا أم عاجلا؛ وعلي عاتقه ستلقى تبعة المسئولية وصياغة الحلول المنقذة، فلا يجب ترك يده في الماء البارد وإقامة منتديات الشباب وبعض المشروعات لايكفي لغرس الوعي الكافي لإعداده لمجابهة عثرات المستقبل .



المهمة جد ثقيلة، والمسألة لايجب أن تترك للعشوائية في التنفيذ، ومصيرالأجيال الحالية والقادمة في أعناق رجالات الفكر والسياسة والأدب، ولم تعدم ـ ولن تعدم ـ مصر من هؤلاء المفكرين حاملي مشاعل التنويرفي كل زمان، والمطلوب الكثيرمن الحزم في سرعة وضع استراتيجية يلتزم بها الجميع، حتى وإن كانت يشوبها بعض القسوة في استئصال العناصر المناهضة بالاستبعاد وتنظيف الساحة من أصحاب الأفكار المناوئة التي تعطل مسيرة التنمية، التي تُعد حائط الصد المنيع لكل أبعاد المؤامرة الكونية على تفتيتنا وذهاب عالمنا أدراج الرياح .





ولكننا ـ وللحق نقول ـ إنه ليست هناك مسئولية بلا سلطة ! ولا نستطيع أن نلقي بالتبعة على أكتاف نخبة "القوى الناعمة" لحماية الأمن القومي ؛ دون منحها سلطة التنفيذ والمتابعة الفورية والمستمرة، فلابد من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ـ وهذه سلطة الأجهزة التنفيذية الحاكمة بخططها المدروسة على أرض الواقع ـ ، وحينئذٍ سيضطلع كل فرد داخل المجتمع بواجباته العملية؛ آمنًا مستقرًا على أوضاعه الاجتماعية والصحية، علاوة على ضرورة وجديّة ماتبذله وسائل التواصل المرئي والمقروء نحو غرس كل مايحض على تقوية الوازع الوطني والارتقاء بالشعور بالذائقة الجمالية وتنمية الثقافة المعرفية بكل الشفافية بأوضاع الوطن وتحدياته الآنية والمستقبلية .



إنه الوطن .. فماذا بعد ضياع الوطن وتمييع الهويَّة ؟!