نبيلة عبيد عن تكريمها في مهرجان الإسكندرية: أصيبت بدوخة على المسرح

عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، وإهداء الدورة الخامسة والثلاثين لها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "قعدت شهرين في حالة خوف من مواجهة الجمهور في المهرجان، حتى تقرر اليوم وتم تجهيز المسرح وظللت واقفة لمدة نصف ساعة في الكواليس وأول ما دخلت كنت في حالة دوخة وعالم ثان، وشعرت بالراحة من استقبال الجمهور لي، وهذا نابع من احترام التاريخ وللناس وأريد رأيهم أن يظل كما ما هو ولا أريد أي حاجة تغيره عن الحب الذي منحته له طوال هذه السنوات".



وأضافت: "هناك اختلاف كبير عن أول مرة تم تكريمي فيها وكنت قاعدة وتم قول أسمي ومنحني وقتها أستاذ كمال الملاح الجائزة ولم أفهم معنى ما أنا فيه، ولكن التكريم هذه المرة له طعم آخر والدورة باسمي وهذا معناها للمتميزين وقلبي كان يدق بشدة وصوتي راح وشعرت بدوخة سريعة".



وعن ابتعادها عن الأضواء قالت: "أنا كنت قاصدة أن أبتعد الفترة الماضية لأني كنت عاملة برنامج اسمه (نجمة العرب) وكان له صدى كبير جدا ونجح جدا وكان يعرض كثيرا وكان معي إيناس الدغيدي في لجنة التحكيم، وكان لازم أعمل وقفة وأبعد قليلا لكي يشتاقوا لي ولما نزلت تواجدت بالتكريم الكبير بمهرجان الإسكندرية وعملت تخطيط جيد وجاء في محله، تكريم كان له طعم آخر".

