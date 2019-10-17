بنود الاتفاق الأمريكي التركي لوقف العدوان على سوريا

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، توصل الولايات وتركيا إلى اتفاق على وقف الهجوم التركي على شمالي سوريا بعد أيام من العدوان التركي ما تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص ونزوح أكثر من 300 ألف سوري بخلاف مئات المصابين.



وتمثلت أبرز بنود الاتفاق وفق ما أعلنت عنه الولايات المتحدة وتركيا في التالي:



- وقف تركيا إطلاق النار في سوريا ويسري الاتفاق بدءا من اليوم.

- عودة المشردين والنازحين نتيجة العملية التركية إلى موطنهم، والذين تجاوز عددهم 300 ألف نازح.

- وقف فرض أي عقوبات أمريكية حتى تنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة فور تنفيذ تركيا الاتفاق.

- انسحاب الوحدات الكردية المسلحة إلى جنوب سوريا بعمق 32 كم (20 ميلًا) عن الحدود السورية – التركية خلال خمسة أيام.

- عدم شن تركيا عمل عسكري على مدينة عين العرب التي دخلها الجيش السوري بالاتفاق مع مجلس سوريا الديمقراطية.

- إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا تشرف عليها تركيا مع إلزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية.

- الاتفاق على تسليم الجماعات الكردية المسلحة سلاحها الثقيل إلى الجيش الأمريكي.

- تركيا ملزمة بحماية السجون التي توجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنع هروب عناصر داعش من السجون.

- إجراء تركيا تحقيقات حول الانتهاكات التي رافقت العملية العسكرية في شمال سوريا.

- عدم تنفيذ الولايات المتحدة أي أعمال قتالية شمال شرق سوريا، وعدم نشر أي قوات برية في هذه المنطقة.