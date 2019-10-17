بيراميدز يتعادل مع سموحة بدون أهداف في الدوري الممتاز لكرة القدم

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة بيراميدز مع ضيفه سموحة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 5 نقاط في المركز التاسع.



وفي الجولة القادمة للدوري، سيلعب بيراميدز مع فريق الإنتاج الحربي يوم الإثنين القادم، فيما يلتقي سموحة مع طنطا يوم 28 أكتوبر الجاري.