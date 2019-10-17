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تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد وأصعبها

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن عدد زيجاتها والمعاناة التي وجدتها خلال زيجاتها للمرة الأولى، ونصيحتها للبنات المقبلين على الزواج.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "تزوجت 3 مرات في حياتي، أول زواج لي كان متعبًا جدًا كان من المخرج عاطف سالم بسبب فارق السن وهو أمر لا أنصح به لأي بنت صغيرة بيكون فيه غيرة من الطرف اللي حاسس بكبر سنه".

وأضافت: "كل واحد داخل يريد الزواج بي وهذا ما تسبب في جلوسي في المنزل بلاعمل، وهذا كان ضد طموحي الذي رسمته لحياتي وهو أن أكون فنانة لي تاريخي، ولي صديقة كان تقول لي قولي لمن يريد هذا الأمر ماشي وبعدين تتفاهموا ولكن لم أكن أرضى أو أكذب ويكون كل شيء واضح من البداية".

وتابعت: "أنا مخططة لحياتي، وكل ما خططت له تم وحققته، وأنا أنصح أي سيدة شعرت أن زوجها يخونها لازم تكون عاقلة حتى تمر هذه الزوبعة وتكون نزوة وتنتهي وخصوصا لو فيه بيت وأولاد".

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